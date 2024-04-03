شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يتظلم بالمستندات ضد التلاعب فى عينة تحليل المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رمضان صبحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، ردًا رسميا للجنة المنشطات للرد على خطاب التلاعب في عينة أحد التحاليل التي أجراها اللاعب منذ 8 أشهر.

وقدم رمضان صبحي مذكرة مدعومة بالمستندات للجنة المنشطات تتضمن قيامه بإجراء 6 تحاليل قبل تلك العينة التي وصفت بـ"الفاسدة" وثلاث تحاليل أخرى بعد هذه العينة، بالإضافة لوجود عينة إضافية سحبت من اللاعب بعد ساعة واحدة من العينة "الفاسدة".

وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أبدى استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن أزمة المنشطات المنسوبة إلى لاعب الفريق رمضان صبحي، واعتبر أن ما احتوته تصريحات رئيس اتحاد الكرة من معلومات مغلوطة.

وقال هانى سعيد، فى بيان رسمى، الأحد الماضى، إن التصريحات جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب منذ انضمامه لنادي بيراميدز، حسب وصفه، واعتبر التصريحات خرقًا صارخًا ارتكبه رئيس اتحاد الكرة، كونه لم يلتزم بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة أن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى الانتظار لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية.

وأضاف المدير الرياضي فى بيانه، أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين، وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، مشددًا: "نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر".

وأوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام؛ بسبب التصريحات عنه بدون دقة.