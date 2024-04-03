شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية استمرار لعهد حصد ثمار العمل الشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو، أن أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة، استمرار لعهد حصد ثمار العمل الشاق والمجهود الكبير والتحديات الصعبة، التي استطاع فخامة الرئيس أن يتخطاها خلال الفترات السابقة.

وأضاف مرزوق أن استمرار الرئيس لفترة رئاسية جديدة، إكمال لبناء الدولة الجديدة القوية امنياً واقتصاديا، واستمرارا للبناء والتطوير والتنمية في المستقبل.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، وذلك لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

ووفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".