شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يختار 25 لاعبا لمعسكر الإسماعيلي استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلي، 25 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة غدا بالدوري.

وضمت قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد،

محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الله حسنى، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد بيومى، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعى، عبد الله حسنى، عبد الرحمن مجدى، حسن صابر، إيريك تراورى، مروان حمدى، أحمد الشيخ، محمد زيدان، نادر فرج".

وخاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه الأخير ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة سموحة اليوم لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. المران في بدايته اشتمل على النواحي البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

المران اختتم بضم جميع اللاعبين المختارين لقائمة المباراة وسط حالة من الإصرار والتركيز بغرض استعادة مسيرة الانتصارات وتعديل مسار الفريق بجدول البطولة المحلية. وانتظم اللاعبون في معسكر مغلق تحضيرا للمباراة التي تم تأجيلها لثلاثة أيام بقرار من رابطة الأندية المحترفة.