شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الـ"17" للدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم الاربعاء بإقامة 3 مباريات مثيرة فى العاشرة مساء تجمع الإسماعيلى مع سموحة والجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا مع زد اف سى.



وشهدت مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري صدمة كبيرة تلقاها عشاق قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما خسر الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام البنك الأهلي لتكون أول هزيمة تلحق بالنادي الأهلي في دوري الموسم الجاري، كما خسر الزمالك أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقى له 8 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.



انقض النادي المصري على صدارة جدول مسابقة الدوري بعد تعادله الأخير مع زد بهدفين لمثلهما، ليضمن الفريق البورسعيدي البقاء على القمة خلال شهر مارس الجاري وحتى عودة المباريات مرة أخرى عقب انتهاء التوقف الدولي ، وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.



في قاع مسابقة الجدول، تصارع 3 فرق للهروب من منطقة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يتذيل فريق الداخلية الجدول برصيد 9 نقاط، وفي المركز الـ 17 يأتي المقاولون العرب بنفس الرصيد، بينما يحتل فاركو المركز الـ 16 برصيد 11 نقطة.



مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري



الاربعاء 3 أبريل



الاسماعيلى & سموحة ..10 مساء



الجونة & المقاولون العرب..10 مساء



سيراميكا &..زد اف سى ..10 مساء



الخميس 4 أبريل



المصري & الاتحاد السكندري..10 مساء



انبى & فاركو..10 مساء



البنك الاهلى & الداخلية..10 مساء



الجمعة 5 أبريل



بيراميدز & طلائع الجيش..9.30 مساء





القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.