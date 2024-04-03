رونالدو "لا يشبع".. "الهاتريك 65" لنجم النصر حديث العالم

الرياص - اسماء السيد - الرياض : واصل الهلال المتصدر سلسلة انتصاراته القياسية بفوزه على ضيفه الأخدود 3-0 فيما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثية الثانية توالياً وتحققت في فوز كاسح لفريقه النصر على مضيفه أبها 8 - 0 الثلاثاء في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأصبح النجم البرتغالي كعادته، وأينما حل، حديث العالم، وخاصة في الفترات الأخيرة، فهو يبلغ 39 عاماً، ولكنه يملك شغفاً بلا حدود، وبالمفهوم الرياضي، فهو "لا يشبع" ولا يكل ولا يمل من تسجيل الأهداف.

فقد بلغ رصيده في الثلاثيات "الهاتريك" رقماً أسطورياً، وهو 65 هاتريك طوال مسيرته، مما جعتله عنواناً في صحافة العالم الرياضية، والتي تتابعه باهتمام بالغ في جميع الأندية التي لعب لها، وفي كافة تجاربه الاحترافية.

في الرياض، تابع الهلال مشواره الرائع هذا الموسم في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي جرده منه الاتحاد الموسم الماضي واضعاً حداً لسيطرته عليه ثلاث اعوام متتالية، وتعزيز رقمه القياسي الى 19 لقبا في تاريخه والرابع في الاعوام الخمسة الاخيرة والسادس في ثمانية مواسم.

وحقق الهلال فوزه التاسع عشر توالياً في الدوري والـ31 في مختلف المسابقات، محافظاً على فارق النقاط الـ12 الذي يفصله عن مطارده المباشر جاره النصر الذي عمق جراح أبها.

وبغياب هدافه الدولي الصربي الكسندر ميتروفيتش (22 هدفاً) بسبب إصابته في دربي العاصمة أمام الشباب (4 3) السبت ما سيبعده عن الملاعب ستة أسابيع، أنهى الهلال الشوط الأول متقدماً بهدف صالح الشهري (16)، قبل أن يضيف البرازيلي مالكولم (66) وسالم الدوسري (73) الهدفين الآخرين في الشوط الثاني.

ثلاثية جديدة لرونالدو

من جهته، واصل النصر صحوته بفوز ثالث توالياً وتشبث بحظوظه الضئيلة في منافسة الهلال على اللقب، وذلك باكتساحه أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، بفضل ثلاثية لرونالدو الذي حقق "هاتريك" أيضاً في المرحلة الماضية في الفوز على الطائي 5 - 1، رافعاً رصيده الى 29 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين بفارق سبعة أهداف عن ميتروفيتش.

وحسم النصر الانتصار في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بثلاثية رونالدو (11 و21 و42) وهدفي السنغالي ساديو مانيه (33) وعبد المجيد الصليهم (44) الذي وصلته الكرة من النجم البرتغالي.

وسجل رونالدو الهدفين الأولين من ركلتين حرتين (11 و21)، ثم لعب في الدقيقة 33 تمريرة اعترضها الحارس لتسقط أمام مانيه الذي سجل الهدف الثالث (33).

وفي الدقيقة 42، لعب عبدالرحمن غريب تمريرة متقنة لرونالدو الذي سددها من خارج المنطقة الى الشباك (42).

ونجح سامي النجعي في افتكاك الكرة وتمريرها الى مانيه الذي أرسلها لرونالدو، فمررها الأخير الى الصليهم ليضيف الخامس (44).

وبعدما إطمأن الى النتيجة، قرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، استبدال رونالدو ومانيه من دون أن يؤثر ذلك على اندفاع فريقه الذي أضاف ثلاثة أهداف أخرى.

وجاء الأول في الدقيقة 51 عبر عبدالرحمن غريب بعد تمريرة من البرتغالي أوتافيو، ثم الثاني في الدقيقة 63 عبر البديل عبدالعزيز العليوة الذي أضافه هدفه الشخصي الثاني واختتم ثمانية فريقه بتسديدة قوية (86).

وبالهزيمة السادسة عشرة لهذا الموسم في 26 مباراة تلقى خلالها 68 هدفاً، تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف أمام الطائي السابع عشر الذي خسر أمام التعاون بعدما كان متقدماً بهدفي البرازيلي أندري جيروتو (20 خطأ في مرماه) والكرواتي ماركو دوغانجيتش (30)، قبل أن يخسر 2 3 بتقليه ثلاثة أهداف عبر عبدالملك الشمري (2+45) والبرازيلي جواو بيدرو (73) ومحمد مرزوق الكويكبي (86).

ورفع التعاون رصيده الى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الاتحاد الرابع الذي خسر الإثنين أمام الأهلي الثالث 0 1.

وفاز الوحدة على نظيره الفيحاء بهدفين سجلهما الكوستاريكي أوسكار دوارتي (47) والبرازيلي أنسيلمو (56)، مقابل هدف للزامبي فاشيون ساكالا (53).