أخر تطورات مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن آخر تطورات مستقبل النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة مع الميرنجي.

حيث أشارت تقارير صحفية في وقت سابق، بأن مستقبل لوكا مودريتش حوله غموض حتى الآن، ويقترب من الرحيل عن ريال مدريد بعد إنتهاء عقده نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو عام 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن لوكا مودريتش حسم قراره بأنه يريد الاستمرار مع ريال مدريد والاعتزال رفقة الميرنجي، ومن المقرر أن يطلب النجم الكرواتي من إدارة النادي ذلك الأمر، رغم قلة مشاركاته الفترة الحالية.

وأشارت سبورت بأن لوكا مورديتش يعلم أنه لن يشارك مثلما كان أساسيًا في الفترة الماضية، ولكنه يريد الاستمرار في صفوف ريال مدريد، خاصة أنه يرى استمراره سيضيف قوة لغرفة ملابس الميرنجي.



وأتمت الصحيفة في تقريرها بأنه من المتوقع أن يرفض نادي ريال مدريد رغبة مودريتش في البقاء لفترة طويلة داخل صفوق الميرنجي، ولكن إدارة النادي قد تتجه لخطوة التجديد لموسم إضافي تكريمًا له.