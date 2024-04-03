لاعب الاهلي السابق يوجه انتقادات لـ محمد عبدالمنعم

وجه أحمد بلال مهاجم الاهلي السابق، انتقادات لـ مدافع المارد الأحمر محمد عبدالمنعم قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاهلي قد انهى لقاء الذهاب بالفوز أمام سيمبا بنتيجة 1-0.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس: “يجب تدريس كرة جيلنا والأجيال السابقة في التوقيت الحالي لهذا الجيل، الكرة تراجعت، كنا نتحرك بشكل نموذجي”.

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وتابع: “لا أرى أحد أفضل مني من حيث الإمكانيات حتى الآن، ولكن من حيث الإنجازات يوجد بالتأكيد عماد متعب وحسام حسن قد تخطياني، أرى إمكانياتي من أفضل الإمكانيات التي أتت في مصر”.

واختتم حديثه: “محمد عبد المنعم أرى أن لديه عيب خطير وهو الثقة الزائدة جدًا، وأيضاً محمود كهربا ليس أفضل مهاجم في مصر، لا أرى رأس حربة في الدوري المصري”.