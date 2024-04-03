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رمضان صبحي يرد على إيجابية عينة المنشطات بالمستندات

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رمضان صبحي - بيراميدز

رمضان صبحي - بيراميدز

اتخذ رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قرارًا جديدًا بشأن إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

وكان جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن إيجابية عينة المنشطات لرمضان صبحي، وهو مت أثار جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة.

وقرر رمضان صبحي تقديم مذكرة مرفق بها المستندات للجنة المنشطات، والتي تحتوي على 6 تحاليل أجراها اللاعب قبل العينة التي وصفت بـ “الفاسدة” وثلاث تحاليل أخرى بعد هذه العينة.

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بالإضافة إلى وجود عينة إضافية سحبت منه بعد ساعة واحدة من العينة “الفاسدة” بجانب مستندات أخرى تثبت برائته من تهمة التلاعب في عينة التحليل.

ومن الممكن أن يتم توقيع عقوبة الإيقاف على رمضان صبحي، من قبل منظمة مكافحة المنشطات، وحرمانه من المشاركة مع بيراميدز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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