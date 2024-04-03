خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم الثنائي الناري

كشفت بعض المصادر الصحفية عن وجود خطة لدى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد للظفر بإثنين من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال رامون الفاريز خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الريال يستهدف ضم المدافع الشاب ليني يورو لاعب ليل الفرنسي.

وأضاف أن الريال سيدخل معركة كبرى للظفر بخدمات اللاعب صاحب الثمانية عشر عامًا حيث يسعى ناديه للحصول على 60 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.

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ولن يكون طريق الريال سهلًا خاصًة أن اللاعب على رادار بعض الأندية الاوروبية الكبرى مثل مانشستر سيتي وليفربول.

وفي نفس السياق يستهدف النادي الملكي أيضًا ضم الفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال فترة الانتقالات المقبلة.