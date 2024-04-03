الامارات | ميسي قد يواصل الغياب عن إنتر ميامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار المدير الفني لإنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، الشكوك حول مشاركة مواطنه ونجم الفريق ليونيل ميسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي في فلوريدا.

قال مارتينو خلال المؤتمر الصحافي عشية اللقاء الذي يحتضنه ملعب تشيس فيلد: "الأربعاء سنتخذ القرار، الأمور لم تتضح بعد حتى اليوم، تدرب نعم، سنتخذ القرار النهائي، أمامنا 24 ساعة".

وأضاف صاحب الـ61 عاماً: "الأهم أن ميسي تعرض لإصابة، ونحاول أن يعود في أقرب وقت ممكن، نعم نحن بصدد مباراة مهم جداً، ويجب أن نفكر في أننا لازلنا في أول أيام شهر أبريل، يجب ألا نفكر في المخاطرة بلاعبينا، ما سنقرره بكل تأكيد سيكون الأفضل لليو، شأنه شأن أي لاعب آخر بالفريق، ونتخذ القرارات الصحيحة، انطلاقاً من هذه النقطة".

وكان ميسي غاب عن آخر 3 مباريات لإنتر ميامي منذ تعرضه لإصابة عضلية نهاية مارس أمام دي سي يونايتد ونييورك ريد بولز، ثم نيويورك سيتي.

كما غاب صاحب القميص رقم 10 عن منتخب الأرجنتين في مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام السلفادور وكوستاريكا.

وبعد مباراة الذهاب من المنتظر أن يحل رفاق النجم الأرجنتيني ضيوفاً على الفريق المكسيكي الأسبوع التالي مباشرة، لحسم المتأهل منهما للمربع الذهبي.