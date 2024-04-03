جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل و القنوات الناقلة لها، حيث تقام عدة مواجهات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري روشن السعودي و الدوري المصري و كأس إيطاليا.

الدوري المصري الممتاز ..

الإسماعيلي ضد سموحة.. الساعة 10 مساء بوقيت القاهرة على ملعب ستاد الإسماعيلية لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

الجونة ضد المقاولون العرب .. ستنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد خالد بشارة، لحساب الجولة 17 من الدوري.

سيراميكا كليوباترا ضد زد إف سي .. ستنطلق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد المقاولون العرب، لحساب الأسبوع الـ17.

الدوري الإنجليزي الممتاز ..

أرسنال ضد لوتون تاون .. ستنطلق الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة beIN Sports HD 2.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا .. الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب إستاد الاتحاد، لحساب الأسبوع 31 من البريميرليج، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري السعودي للمحترفين ..

الفتح ضد الاتفاق ..

يستقبل فريق الفتح ضيفه الاتفاق في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب نادي الفتح في استكمال منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، وستقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

الشباب ضد الرياض ..

ستنطلق الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب لحساب الجولة 26، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.