خبير لوائح يثير الجدل حول موقف الفيفا من أزمة الشيبي والشحات

أثار نصر عزام خبير اللوائح الرياضية، الجدل حول موقف الفيفا من لجوء محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، إلى المحاكم المدنية، في أزمته مع حسين الشحات.

وكان محمد الشيبي، قد رفع دعوى قضائية ضد حسين الشحات، نجم الاهلي، بعدما قام الأخير بصفعه، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الموسم الماضي.

وقال نصر عزام في تصريحات تلفزيونية، عن مدى صحة قرار الشيبي ضد الشحات، إنه هناك لبس في الأمر، لأن الفيفا تمنع اللجوء للقضاء المدني، ولكن يوجد استثناءات.

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وأوضح أن هناك استثناءات من ضمنها أن تكون الأمور من اختصاص المحاكم العادية، وهو ما يتسبب في لبس

واستكمل:”هل الشيبي لجأ للقضاء العادي لأن الاتهام جنائيًا؟، لاعب بيراميدز من حقه تقديم البلاغ طالما الشكوى جنائية”.

وأشار إلى أن اللجنة الانضباطية تقوم بالنظر في الأمر، وكذلك الطرف الآخر (حسين الشحات)، من حقه تقديم شكوى للمحاكم العادية، وهو حق دستوري للاعبين.

وأكد أن المحكمة من الممكن أن ترفض إصدار أي عقوبة ضد حسين الشحات.

واختتم نصر عزام:”المحكمة هي صاحبة السلطة، وهذا لا يعتبر مخالفة للوائح فيفا”.