شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يطلب تحديد مصيره فى الأهلى قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي ، تحديد مصيره داخل القلعة الحمراء من الاستمرار في صفوف الفريق أو الرحيل لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معه، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، منذ الانضمام لصفوفه في الموسم الماضي، وغيابه عن منتخبي تونس الأول والشباب بسبب عدم المشاركة.

ويرغب كريستو في الرحيل عن الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، من أجل الحصول على فرصة خارج الجزيرة، بسبب صعوبة حجز مكان في تشكيل الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يخرجه من حساباته بشكل مستمر ولا يعتمد عليه في المباريات، حتى حال تألقه في المباريات.

ورغم تعرض كريستو للإصابة بشد في العضلة الخلفية عقب العودة من معسكر الإمارات والذي شهد تألق اللاعب وواجه سوء حظ في الحصول على فرصة مع كورل، ولكن اللاعب لا يزال يعاني من التهميش مع المدرب السويسري بعد تعافيه من الإصابة والابتعاد عن المشاركة في المباريات.

وشارك كريستو في مباراتين مع الأهلي هذا الموسم أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمعدل 107 دقائق ومنذ ذلك الحين لم يحصل على اية فرصة مع الفريق الأحمر.