شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب نقل أحمد رفعت من العناية المركزة إلى غرفة عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر العناية المركزة، وتم نقله إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء.

وكشف مصدر فى مودرن فيوتشر أن نقل اللاعب تم بعد تحسن فى الحالة الطبية للاعب بالإضافة إلى تحسن وظائف الكلى.

وكان أحمد رفعت قد سقط مغشياً عليه دون أي تدخلات خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندرى 11 مارس الماضى، وتوقف قلبه لفترة بلغت ساعة ونصف، قبل أن ينجح الأطباء في إنعاش القلب بأحد مستشفيات الإسكندرية، وتم نقل اللاعب إلى القاهرة خلال الأسبوع الماضي بعد استقرار حالته.

وكشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر، فى تصريحات خاصة، أن عودة أحمد رفعت إلى منزله باتت قريبة، مضيفاً أن اللاعب بعد عودته إلى منزله ستكون هناك فحوصات أخرى لمعرفة سبب ما حدث مع أحمد رفعت، ولكن ذلك سيكون بعد التأكد من أن الكلى سليمة تماماً.