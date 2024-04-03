مبابي يقفز إلى عرش كريستيانو رونالدو بإنجاز مميز جديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في معادلة إنجاز الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، برقم قياسي مميز.

وشارك مبابي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا وفاز عليهم بهدفين نظيفين بعدما وصل النجم الفرنسي للفوز رقم 16 دون خسارة على التوالي، ليعادل إنجاز رونالدو.

واستطاع مبابي من تحقيق الانتصار مع باريس سان جيرمان في 14 مباراة والتعادل في أثنين آخرين أمام مارسيليا ، وهو الإنجاز الذي حققه الدون مع قبل مع ريال مدريد أمام إسبانيول بعدما حقق الإنتصار في 14 مواجهة وتعادل في مباراتين ذلك في عامي 2009 و2018.

بينما فشل ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق في تحقيق ذلك الرقم حيث يملك سجلا أقل بعدما لعب 13 مباراة أمام راسينج سانتاندر بين عامي 2004 لـ 2021 وأنتصر في 11 لقاء وتعادل في مباراتين.

لكن يتقاسم الثلاثي نفس الرقم بعدما سبق لهم عدم تلقيهم الخسارة في 10 مباريات على الأقل أمام أربعة فرق مختلفة في مسيرتهم الكروية.

حيث لم يتلقي رونالدو الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد في 13 مباراة بتحقيق 11 فوز، وبولتون واندرز وديبورتيفو لاكرونيا بتحقيق 9 انتصارات في 10 مباريات، أما مبابي لم يخسر أمام مونبيليه في 15 مباراة بعدما فاز في 14 منهم، وسانت إيتيان في 12 مواجهة انتصر خلالهم في 9 مباريات، وبريست 10 مباريات انتصر في 9 بالإضافة لإنجازه الأخير أمام مارسيليا.