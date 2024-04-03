شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. محمود فلفل: فراخ مشوية وسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم.

”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمود خليل "فلفل" حارس مرمى كرة اليد بنادى الزمالك، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، "فراخ مشوية وسلطة".

ويتناول فلفل إفطارا صحيا للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.