شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختبر ثنائى غانى تحت السن لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبان من غانا تحت السن لاختبار داخل صفوف نادى الإسماعيلى، من أجل الوقوف على مستواهما قبل التعاقد معهما لتدعيم صفوف الدراويش فى الفترة الحالية بعدما قام مسئولو الدراويش بحجز مكانين فى الانتقالات الشتوية الماضية.

وطلب إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى، استقدام اللاعبين لرؤيتهما فى التدريبات والحكم على مستواهم خلال أكثر من تدريب رافضا حسم أمرهما من خلال الفيديوهات، وانضم بالفعل الثنائى لتدريب الإسماعيلى.

ويسعى إيهاب جلال لضم لاعبين مميزين لقائمة الإسماعيلى من أجل مساعدة الفريق فى التقدم فى جدول الدورى، بعدما رفض التعاقد مع البنينى أموسو وعودة الناميبى شيلونجو بعد تواجدهما فى الإسماعيلية وخوضهما أكثر من تدريب لضعف مستواهما.

اختار إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلي، 25 لاعبا لمواجهة سموحة اليوم فى بطولة الدوري، ضمت كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد فوزى، كمال السيد

محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الله حسنى، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد بيومى، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر الساعى، عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، حسن صابر، إيريك تراورى، مروان حمدى، أحمد الشيخ، محمد زيدان، نادر فرج"