موعد مباراة الهلال والنصر المرتقبة في كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال والنصر في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الإثنين المقبل في موقعة ساخنة بين الغريمين، على الملاعب الإماراتية.



وتستضيف مدينة أبوظبي موقعة الهلال والنصر التي تجمع بينهما في نصف نهائي السوبر، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر في الإمارات بمشاركة 4 فرق .

تقام بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

يلتقي النصر مع الهلال على ستاد محمد بن زايد يوم الإثنين المقبل، فيما يواجه الاتحاد نظيره الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

يسعى الهلال لمواصلة سلسلة أرقامه المميزة بعد وصوله لـ 31 انتصار متتالي، بالإضافة لإعتلاءه جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 74 نقطة خلفه النصر بفارق 12 نقطة، ليقترب من الزعيم من حصد اللقب.

فيما يأمل النصر في تعويض موسمه بعدما أصبحت أماله في تحقيق لقب الدوري السعودي ضعيفة للغاية، وعليه يسعى لتخطي عقبة الهلال، وإذاقته الخسارة الأولى منذ شهر سبتمبر الماضي، ليكسر سلسلة أرقامه القياسية.

موعد مباراة النصر والهلال:



ويواجه النصر نظيره الهلال يوم الإثنين على ستاد محمد بن زايد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

