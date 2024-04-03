أسطورة بايرن ميونيخ يثير الجدل بشأن اللعب لـ الاهلي

أكد النجم الإسباني خافي مارتنيز، نجم بايرن ميونيخ الألماني الأسبق، وفريق قطر القطري الحالي، على أن النادي الاهلي هو الفريق الذي يفضل اللعب له في الدوري المصري.

وقال مارتنيز في تصريحاته للصفحة الرسمية للدوري الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “إذا انتقلت للدوري المصري يومًا ما، اعتقد أنني سألعب للاهلي، فهو الفريق الأفضل حاليًا داخل قارة إفريقيا ودائمًا ما يفوز بالبطولات”.

ولعب مارتنيز في بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة من 2013 حتى 2020، حيث أحرز 23 لقبًا بمختلف البطولات مع العملاق البافاري.

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وشارك النجم الإسباني مع فريق قطر القطري هذا الموسم في 18 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف.

من جانبه يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني بعد غدًا الجمعة، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز على فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب الماضية بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا.