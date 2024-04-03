خطوة جديدة من الاهلي في صفقة نجم الجزائر

اتخذ مسئولو النادي الاهلي خطوة جديدة في ملف التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ورصدت إدارة النادي الاهلي مبلغ 1.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع زين الدين بلعيد؛ وذلك لرغبة مسئولي الأحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع خلال الفترة القادمة.

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ويعتمد السويسري مارسيل كولر على الثنائي محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في مركز قلب الدفاع حاليًا، فيما يغيب ياسر إبراهيم بسبب الإصابة، بينما خرج محمود متولي من حسابات كولر الفنية بسبب كثرة إصاباته.

ويمتلك بلعيد شرطًا جزائيًا مع نادي اتحاد العاصمة بقيمة 650 الف دولار، حيث يحق للاعب الرحيل عن الفريق حال قام بدفع هذا المبلغ.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المارد الأحمر أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادمة.

وحقق الاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي لعبت الجمعة الماضية بتنزانيا، حيث يكفي الأحمر التعادل في مباراة الجمعة لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.