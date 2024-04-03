هذه وجهة حمدي المقبلة.. إنبي يكشف موقف رحيل لاعبيه للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، موقفه رحيل لاعبيه لناديي الأهلي والزمالك، وإمكانية من المنافسة على البطولات.

قال أيمن الشريعي في تصريحات إذاعية: "إنبي منفتح على بيع لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لنتائج الفريق بعد 8 مباريات من مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري، ليحدد إمكانية رحيل بعض اللاعبين في الموسم الجديد.

أكمل: "أحمد أمين أوفا وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي، سوف يرحلون عن صفوف إنبي في الموسم الجديد، ولكن حمدي سيرحل للاحتراف الخارجي ولن يتم بيعه داخل مصر".

وأضاف: "إذا استمر الفريق في منطقة الوسط ووضعت ميزانيات للفريق وحققت 120 و150 مليون جنيه على مدار ثلاث أو أربع سنوات ممكن وقتها أن أنافس بشكل محترم، جميع الفرق تنافس في الدوري ولكن هناك فرق تنافس على الدوري".

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