"لو موديست مصري كان ضمه".. رضا عبدالعال يهاجم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب اختياراته لقائمة الفراعنة في المعسكر الأخير، الذي خاض خلاله بطولة كأس العاصمة الودية، وخسر في المباراة النهائية من كرواتيا (4\2)

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني: “كنت بطالب بتدريب حسام حسن لمنتخب مصر من 5 سنوات، ولكني أنا لا أريده أن يخطئ، ومن حقه يضم أي لاعب ولكن لابد وأن يكون يشارك في المباريات".

أضاف: "حسام حسن رفض ضم أحمد فتوح، بداعي أنه قادم من الإصابة، وضم لاعب موقوف عن المباريات ولن تستفيد به، ولا أعلم سبب ضم محمد هاني، رغم أنه كان سيئ للغاية في مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر".

أكمل: "الخطأ الكبير لحسام حسن هو ضم اللاعبين المحترفين في المعسكر الماضي، لأن ده سبب تركه لحسين الشحات رغم الأقاويل أنه مصاب، وإثبات على ذلك ضم مصطفى شلبي بدلا منه رغم أنه مصاب".

أوضح: "حسام حسن ضم 4 حراس مرمى، ولم يشرك منهم سوى حارس واحد، وأشرك محمد هاني في المباراتين وهو سيء، وضم أحمد نبيل كوكا وهو مصاب، ولا أعلم لماذا، ده أكرم توفيق اللي هو ضمه لم يشارك في مباراة الأهلي وسيمبا الماضية".

وأتم تصريحاته: "لو موديست لاعب مصري، كان ضمه حسام حسن للمنتخب، أنا لست ضد ضم عدد كبير من الأهلي وإن وصل عددهم إلى 20، ولكن الأهم هو الاختيار الصحيح، ويكون اللاعب بيشارك بشكل أساسي مع فريقه".

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