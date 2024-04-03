شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يطير إلى مالي لحضور عزاء والده بعد موافقة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المالي اليو ديانج لاعب الأهلي القاهرة متجها إلى بلاده خلال الساعات الماضية، من أجل حضور عزاء والده التي وافته المنية أمس، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق الأحمر للسفر إلى بلاده.

ويغيب ديانج عن المشاركة في مباريات الأهلي بسبب إصابته في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية منذ فترة في النمسا، حيث يواصل أداء برنامجه التأهيلي رفقة فريقه.

ونعي النادى الأهلي وفاة والد المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر تويتر بيان نعى لديانج قالت فيه: "رئيس الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي وقطاع كرة القدم يتقدمون بخالص التعازي للاعب أليو ديانج في وفاة المغفور له والده داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏