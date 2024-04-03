شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى ينقطعون عن التدريبات وأبو جريشة يرفع مذكر لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع الثلاثى كريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسى عن التدريبات الفردية التى حددها لهم الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال بعدما خرجوا من حساباته وعدم الاستعانة بهم فى المباريات ومنع تواجدهم مع تدريبات الفريق الأول.

واستبعد إيهاب جلال الثلاثى من تدريبات الفريق بسبب فقدانهم التركيز لتطوير مستواهم البدنى والفنى خلال الفترة الماضية وطلب رحيلهم فى الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعبين رفضوا الرحيل.

وأعد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلى، مذكرة للعرض على مجلس إدارة الإسماعيلى تفيد بانقطاع اللاعبين كريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسى منذ الأسبوع الماضى عن التدريبات الانفرادية بعد استبعادهم من حسابات المدير الفنى لنهاية الموسم الحالى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم فى اتحاد الكورة.

يستضيف فريق الإسماعيلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره سموحة، في لقاء مثير لحساب الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.