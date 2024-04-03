ممدوح عباس يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك بسبب مباراة الاهلي

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة نارية لإدارة القلعة البيضاء، بإقامة مباراتي قمة الدوري المصري في السعودية.

ورفض ممدوح عباس، قرار مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب، بإقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك لموسم 2023-2024، في المملكة العربية السعودية.

وكتب عباس، عبر حسابه على منصة “إكس”: “أختلف جذريًا مع رؤية إدارة نادي الزمالك وموافقتهم على لعب مباراة الأهلي في الدوري العام خارج مصر.. ومهما كان العائد المادي فالأصل انها بطولة مصرية”.

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وأضاف: “لم أرى في حياتي بطولة دوري عام تلعب إحدى مبارياتها خارج النطاق الجغرافي للبطولة، وكنت أعتقد أن نادي الزمالك تعلم كثيرًأ من تجربة السوبر المصري”.

وكانت رابطة الأندية المصرية، قد قررت خوض مباراتي قمة الدوري المصري بين الاهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية، بمقابل مالي كبير.

وأرسلت رابطة الأندية المصرية، خطابًا إلى قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، لمعرفة موقف الثنائي من إقامة مباراتي القمة في السعودية.