قائد المنتخب السابق: رمضان صبحي في موقف صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، على موقف رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرا، بإيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

قال أحمد حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة "etc": "موقف رمضان صبحي صعب ولكن لا أحد يستطيع الجزم بشيء بشأن العينة، وتصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة ليست في موضعها الصحيح".

أكمل: "رمضان صبحي لاعب جيد ونتمنى أن يعبر تلك الأزمة سريعًا، ولكن مستغرب جدا من طريقة الإعلان وتسريب الخبر بهذا الشكل، خصوصا أن هذه الأمور دائما تكون سرية".

جدير بالذكر أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن خلال الأيام الماضية، تلقيه خطابا من منظمة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي، وسيخضع لتحليل جديد.

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