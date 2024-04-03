رئيس إنبي يكشف لأول مرة السر وراء انتقال زياد كمال للزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن انتقال لاعب الفريق السابق زياد كمال يد مكسباً قوياً كلا الفريقين، مشيراً أن تدخل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ساهم بشكل كبير في إتمام الصفقة للفارس الأبيض.

وقال الشريعي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الزمالك كان بحاجة إلى زياد كمال، وهو مكسب لنادي الزمالك وأيضاً لإنبي، ومن الممكن أن يتم بيعه فيما بعد مقابل مبلغ مالي 50 أو 60 مليون جنيه، وبذلك سيحصل نادي الزمالك على الأموال التي دفعها في الصفقة وربما أكثر".

وانضم زياد كمال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف.

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد رحيل العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق، وتحديداً بعد 8 جوالات من الدور الثاني".

واختتم: "أحمد أمين "أوفا"، محمد حمدي سيرحلان عن صفوف الفريق للاحتراف في أوروبا فقط، بالإضافة إلى أحمد نادر حواش لاعب الفريق".

ويذكر أن فريق إنبي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعهم من 15 مباراة.