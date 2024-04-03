تشكيل برينتفورد وبرايتون الرسمي لموقعة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس فرانك مدرب فريق برينتفورد، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون، في المباراة المقرر لها بعد قليل، في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وجاء تشكيل برينتفورد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فليكين.

الدفاع: ناثآن كولينز- كريستوفر إيير- ماتياس يورنس.

الوسط: ماتياس جنس- كيني لويس- جانليت – مادس – يوهور يارموك.

الهجوم: يوان ويسا- إيفان توني.

فيما جاء تشكيل برايتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: بارت.

الدفاع: فيلتمان، فان هيك، لويس دانك، إيجور.

الوسط: باسكال جروس، كارلوس باليبيا، لالانا.

الهجوم: فاكوندو، سيمون أدينجزا، جواو بيدرو.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول الأول 67 نقطة

آرسنال الثاني 65 نقطة

مانشستر سيتي الثالث64 نقطة

أستون فيلا الرابع 59 نقطة

توتنهام الخامس57 نقطة

مانشستر يونايتد السادس48 نقطة

وست هام يونايتد السابع 45 نقطة

نيوكاسل يونايتد الثامن44 نقطة

برايتون التاسع 42 نقطة

10- وولفرهامبتون، 42 نقطة.

11- بورنموث، 41 نقطة.

12- تشيلسي، 40 نقطة.

13- فولهام، 39 نقطة.

14- كريستال بالاس، 30 نقطة.

15- برينتفورد، 27 نقطة.