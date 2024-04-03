شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تصدر دورى محترفين اليد.. والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر دورى المحترفين بعد ختام الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 40 نقطة .

بينما حل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 33 نقطة ، يليه البنك الأهلى برصيد 26 نقطة ، فيما جاء سبورتنج رابعا برصيد 21 نقطة ومن بعده الجزيرة برصيد 20 نقطة .

وتشهد الجولة الثالثة عشر المقبلة لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع الشمس و سموحة مع سبورتنج و هليوبوليس مع الزمالك و الأهلى مع البنك الأهلى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.