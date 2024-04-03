تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيلة الدراويش الرسمية في مباراة اليوم أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة في الدوري المصري كالتالي:

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

- خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز

- خط الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - هشام محمد

- خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إريك تراوري - محمد زيدان

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.