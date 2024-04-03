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تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة سموحة بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن تشكيلة الدراويش الرسمية في مباراة اليوم أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة .


وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة في الدوري المصري كالتالي:

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

- خط الدفاع: محمد عمار - محمد نصر - محمد دسوقي - حمدي النقاز

- خط الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - هشام محمد

- خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - إريك تراوري - محمد زيدان

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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