اخبار الرياضه

رودري يحقق رقمًا قياسيًا مع مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

رودري - مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد

رودري - مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد

حقق لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم نادي مانشستر سيتي، رقمًا مميزًا شخصيًا بعد تسجيله هدفًا في شباك أستون فيلا.

وسجل رودري، هدفًا في شباك أستون فيلا، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الممتاز.

اقرأ أيضًا: صدمة قوية لـ جوارديولا قبل مواجهة في

وبحسب ما ذكرته شبكه “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن الإسباني رودري، سجل ثمانية أهداف لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم؛ أكبر عدد له في موسم واحد في مسيرته مع النادي.

ودخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ريكو لويس، مانويل أكانجي، جيفارديول.

في الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين.

الهجوم: دوكو، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، من 29 مباراة خاضهم بالدوري الإنجليزي، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا