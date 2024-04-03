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أحمد ياسر ريان وإيبوكا يقودان هجوم سيراميكا أمام زد بدورى nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في مباراة الجولة الـ17 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - ابراهيم محمد - محمد توني - صامويل أمادي - فيڤور اكيم - مروان عثمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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