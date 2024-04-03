شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الحكم الدولي المصري محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق يوليو المقبل .

وتم اختيار محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في أولمبياد باريس 2024 ، بينما لم تتضمن القائمة أسماء حكام مصريين آخريين .

وسبق وتواجد محمود عاشور في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والذي شهد حضور مشرف للتحكيم المصري.



