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محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الحكم الدولي المصري محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق يوليو المقبل .

وتم اختيار محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في أولمبياد باريس 2024 ، بينما لم تتضمن القائمة أسماء حكام مصريين آخريين .

وسبق وتواجد محمود عاشور في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والذي شهد حضور مشرف للتحكيم المصري.


 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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