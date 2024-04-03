شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون العرب والجونة قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب عن تشكيل فريقه، الذي يستعد لمواجهة الجونة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، لؤي وائل، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمار حمدي، أحمد الشيمي، معز إيفيلوا، جوزيف أوشايا، أمادو نياص، محمد سالم ومحمد عنتر.



كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: صبحي سليمان، أحمد محمود، صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي، رضا صلاح، مازن ياسر، إيمانويل، أيمن موكا، حسام إيفونا.



يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 16.

بينما تراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.