شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، اشميل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر – محمد متولي - طارق علاء

الوسط: عمرو قلاوة – أحمد خالد – جاستس أرثر – إسلام جابر

الهجوم: فادي فريد – حسام حسن

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقابل أرتفع رصيد فريق سموحة للمركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من الفلسطيني خالد النبريص لعدم الجاهزية وعلى الملوانى للإصابة، وبشار أشرف ومحمد هاشم وباسم مرسى وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد الفني.