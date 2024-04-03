شكرا لقرائتكم خبر عن إسحاق أول: محمد عامر حول مسارى من الزمالك إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسحاق أول، نجم النادي الأهلي السابق، كواليس انضمامه إلى النادي الأهلي، بعد تألقه مع فريق أسوان، وذلك في مطلع الألفية الحالية.

وقال إسحاق أول في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "بعد تألقي في الدوري كان هناك اهتمام بضمي من عدد من الأندية، الأهلي الزمالك، الإسماعيلي، والمصري".

وأضاف: "وقعت مع الإسماعيلي ولكن قلت لهم أنه لو تلقيت عرضاً أفضل سنمزق العقود، بعدها جلست مع نادي الزمالك واتفقنا لكن لم أوقع عقوداً، وتحدثت مع الإسماعيلي لفسخ العقد الذي وقعته".

واختتم: "بعدها جلست مع محمد عامر فقال لي روح الأهلي أحسن ويكون لك مستقبل، أكبر ناد في مصر وأفريقيا، كان يتعامل معي كإبنه، وبناءً على كلامه وقعت في الأهلي".