الاتحاد السعودي يحبط الهلال والنصر ويعلن تجديد عقد نجمه

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي لتدعيم صفوفه لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقام نادي اتحاد جدة بتمديد عقد لاعب الوسط الموهوب عبدالإله هوساوي، لمدة أربع مواسم مقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التدوينات القصيرة “إكس”، صورة للاعبه عبدالإله هوساوي معلقًا بـ: “عبد الإله هوساوي اتحاديًا لأربع مواسم قادمة”.

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ويقدم هوساوي مستوى مميز مع نادي الخليج، فيما يعد من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري السعودي.

وكانت أندية الهلال والنصر تتنافس على التعاقد مع هوساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد فريق الاتحاد لملاقاة نظيره الاتحاد مساء بعد غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب الملك عبدالله الدولي، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.