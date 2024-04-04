ترتيب الدوري المصري بعد ريمونتادا الإسماعيلي وتعادل زد

يقدم لكم موقع ” كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد ريمونتادا الإسماعيلي وتعادل فريق زد.

وانطلقت منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء الأربعاء، حيث شهدت فوز قاتل لفريق الإسماعيلي على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسجل جونيور أجايي، الهدف الأول في اللقاء لصالح سموحة في الدقيقة 43، ثم أدرك عمر الساعي التعادل لفريق الدراويش في الدقيقة 86، قبل أن يخطف أحمد الشيخ هدف الفوز خلال الدقيقة 90+5.

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وتعادل فريق زد مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لمثله، بينما انتصر المقاولون العرب على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر المصري البورسعيدي، ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، يليه إنبي برصيد 26، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

1- المصري البورسعيدي 27 نقطة.

2- إنبي 26.

3- بيراميدز 25.

4- زد 24.

5- الاتحاد السكندري 23.

6- سيراميكا كليوباترا 22

7- الجونة 22.

8- سموحة 22.

9- طلائع الجيش 20.

10- الاهلي 17.

11- مودرن فيوتشر 17.

12- الإسماعيلي 17.

13- بلدية المحلة 16.

14- الزمالك 15.

15- البنك الاهلي 15.

16- المقاولون العرب 12.

17- فاركو 11.

18- الداخلية 9 نقاط.