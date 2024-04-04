تطورات إصابة يوسف أوباما وموعد عودته للزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن تطورات إصابة لاعب الفريق يوسف أوباما، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “تعرض أوباما لكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر، وكان يرغب في استكمال المباراة، ورفض فكرة استبداله، وهو ما رفضته أنا تمامًا حفاظًا على حالة اللاعب”.

وتابع حديثه: “أوباما يشعر بالحزن نتيجة غيابه عن مباريات الزمالك الهامة القادمة، إلا أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا خلال الساعات الماضية”.

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واختتم :” سيعود أوباما لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام من الآن، على أن يخوض تدريبات الكرة مرتديًا واقي الرأس لتفادي الاحتكاك القوي مع أي من زملائه خلال تدريبات الفريق”

ويستعد الزمالك لخوض مباراة هامة أمام نظيره فيوتشر، ضمن إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك فاز في مباراة الإياب على ستاد السلام بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأبيض حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو.