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"فوز السيتي ولقاءات محلية".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أقيم أمس الأربعاء العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة ثلاثة مباريات ببطولة .

كما شهدت منافسات إقامة ثلاثة مباريات اليوم أيضاً، كان أبرزها فوز فريق مانشستر سيتي على حساب أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

الدوري المصري

المقاولون العرب يفوز على الجونة 2-1.
الإسماعيلي يفوز على الجونة 2-1.
سيراميكا كليوباترا يتعادل مع زد 1-1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا 4-1.
أرسنال يفوز على لوتون تاون 2-0.
برينتفورد يتعادل مع برايتون 0-0.

الدوري السعودي للمحترفين

الفتح يفوز على الاتفاق 1-0.
الشباب يفوز على الرياض 1-0.

كأس إيطاليا
فيورنتينا يفوز على أتالانتا 1-0.

كأس ألمانيا
بايرن ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف 4-0.

كأس فرنسا
باريس سان جيرمان يفوز على ستاد رين 1-0.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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