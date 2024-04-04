"فوز السيتي ولقاءات محلية".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أقيم أمس الأربعاء العديد من المباريات الهامة، في مختلف المسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري.

كما شهدت منافسات الدوري الإنجليزي إقامة ثلاثة مباريات اليوم أيضاً، كان أبرزها فوز فريق مانشستر سيتي على حساب أستون فيلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي:

الدوري المصري

المقاولون العرب يفوز على الجونة 2-1.

الإسماعيلي يفوز على الجونة 2-1.

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع زد 1-1.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على أستون فيلا 4-1.

أرسنال يفوز على لوتون تاون 2-0.

برينتفورد يتعادل مع برايتون 0-0.

الدوري السعودي للمحترفين

الفتح يفوز على الاتفاق 1-0.

الشباب يفوز على الرياض 1-0.

كأس إيطاليا

فيورنتينا يفوز على أتالانتا 1-0.

كأس ألمانيا

بايرن ليفركوزن يفوز على فورتونا دوسلدورف 4-0.

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان يفوز على ستاد رين 1-0.