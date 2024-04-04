شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع زد 1-1 بدورى nile وزيكو يهدر ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا مع زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى nile.

افتتح صديق أوجولا التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله الجزائرى أحمد القندوسى، قبل أن يتعادل عبد الرحمن البانوبى لـ زد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

وأهدر مصطفى زيكو ركلة جزاء لزد في الدقيقة 69 من عمر المباراة بعد اصطدامها بالعارضة.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السابع في ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.

بينما يحجز فريق زد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، وأصبح هو الأكثر تعادلا فى مسابقة الدوري المصري برصيد 9 تعادلات بعدما خاض 16 مباراة بالمسابقة ويليه فريقا الجونة وسموحة برصيد 7 تعادلات.

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد زكي- مصطفى العش- محمد إسماعيل- محمود نبيل.

خط الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- البانوبي.

خط الهجوم: أحمد عبد النبي- مصطفى زيكو- شادي حسين.