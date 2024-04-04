شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الخميس فى الدوري المصري.. السيد لقمة الاتحاد والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

مباراة إنبي وفاركو يقودها وائل فرحان حكما للساحة، ومساعد أول أحمد توفيق طلب، ومساعد ثان أحمد بكر، وحكما رابعا محمد يوسف وحكما للفار السيد الغندور وفيديو مساعد نادر قمر الدولة.

ويقود مباراة البنك الأهلي والداخلية، محمود ناصف حكما للساحة، ومساعد أول أسامة عبد اللطيف، ومساعد ثان أحمد زيدان، وحكما رابعا صبحي العمراوي، وحكما للفيديو محمود بسيوني، وفاز مساعد وليد عبد الرازق.

ويدير مواجهة المصري والاتحاد عبد العزيز السيد حكما للساحة ومساعدين هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، وحكما رابعا أحمد حمدي، وحكما للفار طارق مجدي وفار مساعد حسني سلطان.