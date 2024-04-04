شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم سموحة 2 - 1 بهدف قاتل لأحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام نظيره سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة بالهدف الأول في الدقيقة 43 بعد كرات متبادلة بينه وبين أحمد خالد أبعدها أحمد عادل عبد المنعم فوصلت الكرة مرة أخرى إلى أجاي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد كرة ساقطة سكنت يسار المرمى.

وأدرك الإسماعيلي التعادل في الدقيقة 86، بعد كرة عرضية من عماد حمدي من يمين منطقة الجزاء مرت من أحمد الشيخ ووصلت إلى عمر الساعي يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أسفل يمين المرمى، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أحمد الشيخ هدفا قاتلا للدراويش خطف به نقاط الفوز.

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثاني عشر في ترتيب دورى nile برصيد 17 نقطة، من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبل 18 هدفا، في المقابل تجمد رصيد فريق سموحة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد عادل، والدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – حمدي النقاز، والوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – محمد بيومي، والهجوم: إريك تراوري – عبد الرحمن مجدي – محمد زيدان.

وجاء تشكيل سموحة: حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر – محمد متولي - طارق علاء، الوسط: عمرو قلاوة – أحمد خالد – جاستس أرثر – إسلام جابر، والهجوم: فادي فريد – حسام حسن.