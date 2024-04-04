الامارات | معالج طبيعي: الرياضات الخفيفة قبل الإفطار تحافظ على الكتلة العضلية  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بمركز «فيفا» الطبي المتميز في دبي، أنس مشارقة، أهمية المحافظة على الكتلة العضلية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال ممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل الإفطار، مشدداً على أهمية اختيار الوقت المناسب، وكذلك نوعية الرياضات التي يمكن للشخص الصائم ممارستها، سواء قبل الإفطار أو بعده، محذراً في الوقت نفسه من ممارسة الرياضات الشاقة قبل النوم، وذلك لتفادي زيادة معدل التوتر والأرق والتعب.

وقال مشارقة لـ«الإمارات اليوم»: «فترات الصيام الطويلة، ومن ثم تناول الوجبات الدسمة عقب الإفطار قد يترتب عليهما في حال عدم ممارسة النشاط الرياضي خسارة في الكتلة العضلية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التسبب في بعض الإصابات العضلية، لذلك يفضل القيام بممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل الإفطار، وذلك لتجنب الإصابات والتشنج والجهد العضلي والإعياء».

وأضاف: «أنصح الأشخاص الصائمين الذين يمارسون الرياضات التنافسية بالتوجه نحو الصالات الرياضية لممارسة الرياضات، على أن يكون ذلك بعد ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإفطار».