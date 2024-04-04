الامارات | «طائرة ند الشبا» تستقطب أبرز نجوم العالم.. يتقدمهم البرازيلي برونو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت بطولة الكرة الطائرة في النسخة الـ11 من دورة ند الشبا الرياضية، اهتماماً عالمياً، ونالت تغطية واسعة من الإعلام الإيطالي، بالنظر إلى مشاركة أربعة من أقوى الفرق الإيطالية في البطولة، إلى جانب العديد من نجوم اللعبة في العالم، أبرزهم البرازيلي برونو ريزينديه. ونشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية أخباراً عن البطولة، من أبرزها في إيطاليا: موقع «زازوم»، وصحيفة كوتديانو سبورتيفو، وموقع كورير دي لوسبورت، وصحيفة الجورنال، وغيرها.

وقال نجم الكرة الطائرة الإماراتية، والمعلق التلفزيوني، جعفر الفردان: إن كرة الطائرة في دورة ند الشبا هي الأقوى بين جميع البطولات السابقة التي تم تنظيمها، وهي الأقوى أيضاً على مستوى البطولات التي تقام في المنطقة العربية، حيث بلغت المستوى العالمي من خلال مشاركة أربعة من فرق النخبة الإيطالية، يتقدمها فريق نادي مودينا.

وقال الفردان في تصريح صحافي، إن من أبرز النجوم المشاركين، البرازيلي برونو ريزينديه، الحاصل على أكثر من 16 جائزة فردية، وكان أفضل صانع ألعاب مرات عدة في الأولمبياد وبطولات العالم، وبطولات أخرى عديدة.

وأضاف: «تواجد أيضاً اللاعب الكوبي السابق والإيطالي الحالي عثمان خوانتورينا، وهو نجم كبير في نادي مودينا، وحائز 39 جائزة فردية».

ومن أبرز اللاعبين الآخرين، النمساوي باول بوشيجر، والبيلاروسي أولادزيسلاو دافيسكيبا، الذي قدّم مستوى فوق العادة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وثيو فوري نجم المنتخب الفرنسي ولاعب (فهود زعبيل)، والإيطالي أليساندرو توندو الفائز بلقب «أفضل صادٍ» في البطولة، وكذلك الروسي ماكسيم شباشكوف. وكشف الفردان أنه بالنظر إلى المستوى العالمي للبطولة، فقد تعاقد أحد اللاعبين مع نادٍ قطري، ووقّع آخر لأحد الأندية المحلية، حيث سيوجد في منافسات الموسم المقبل.

يذكر أن توقيت البطولة في دورة ند الشبا جاء قبل أسبوع من انطلاق الأدوار النهائية للدوري الإيطالي، ما زاد من الاهتمام بالمسابقة، وقوة المشاركة، من خلال فرق النخبة الإيطالية، كما شهدت البطولة مشاركة فريق السويحلي الليبي بطل الأندية العربية.

• 4 من فرق النخبة الإيطالية شاركت في البطولة، إلى جانب السويحلي الليبي بطل الأندية العربية.