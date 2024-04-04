شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2023 بالجولة 17 من دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الدوري المصري اليوم الخميس بإقامة ثلاثة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، حيث يلتقي المصري مع الاتحاد السكندري، بينما يلاقي البنك الأهلي نظيره الداخلية، ويواجه فاركو إنبي.

في اللقاء الأول، يلتقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء مثير لحساب الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

في مواجهة أخرى، يلتقي فريق إنبي ضيفه فاركو، على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لحساب الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفي المباراة الثالثة، يلاقي البنك الأهلي نظيره الداخلية، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.