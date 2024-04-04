الامارات | آرسنال يصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً، بعد الفوز بثنائية نظيفة على لوتون تاون، في الجولة 31 من منافسات "البريميير ليغ"، الأربعاء.

وافتتح "الغانرز" التسجيل في الدقيقة 24، عن طريق لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديغارد.

وفي الدقيقة 44، جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض عن طريق هدف عكسي أحرزه المدافع الياباني دايكي هاشيوكا في مرماه.

وبهذا الفوز، رفع آرسنال رصيده من النقط إلى 68 في الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد لوتون عند 22 نقطة في المركز الـ18.

وفي نفس الجولة تعادل فريق برينتفورد أمام ضيفه برايتون سلبيا في المباراة التي احتضنها ملعب غريفين بارك.

ولم يشهد اللقاء أحداثًا مثيرة سوى في الدقيقة 45+2، بعدما رجع حكم المباراة لتقنية الـVAR، للتأكد من صحة ركلة جزاء للفريق الضيف ولكن لم يتم احتسابها في النهاية.

وبهذا التعادل، رفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الـ9، وبرينتفورد إلى 28 نقطة في المركز الـ15.