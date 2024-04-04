الزمالك يفاجئ رابطة الأندية بقرار صادم بسبب قمة الدوري أمام الاهلي

كشف الإعلامي عمرو الدردير، عن قرار مفاجئ من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه رابطة الأندية المصرية، بخصوص مباراة القمة أمام الاهلي.

وتتجه رابطة الأندية المصرية، لإقامة مباراتي قمة الدوري المصري الممتاز، بين الاهلي والزمالك، في المملكة العربية السعودية.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك:”قرار غير رسمي من مجلس الزمالك بعدم خوض لقاء القمة بالسعودية”.

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ومن المقرر أن تقام مباراة القمة الأولى بين القطبين، على أرضية ملعب الأول بارك في الرياض، يوم 15 أبريل الجاري.

بينما يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، مواجهة الدور الثاني التي سيستضيف فيها الاهلي نظيره الزمالك في الـ 25 من يونيو القادم.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، قد رحب بخوض المواجهة في السعودية، بعدما استقبلت خطابًا من الرابطة لاستطلاع رأي النادي في إقامة المباراتين في السعودية.