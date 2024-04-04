شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث عن مباراة سيمبا فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع أحد كباتن الفريق في مؤتمر صحفي اليوم رفقة أحد لاعبي الفريق عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسب لوائح الاتحاد الأفريقي

ويكشف كولر عن تحضيراته لمباراة الإياب غدا وكيفية تحضير لاعبيه بعد الفوز بهدف نظيف خارج الديار وهو ما يقربه من الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يجهز الخطة التي يعتمد عليها في مباراة الجمعة المقبل.

ويفتقد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي ووسام أبو علي وياسر إبراهيم واليو ديانج، ويعد أبو علي هو الأقرب للحاق بمباراة سيمبا التنزاني، بينما هناك صعوبة في لحاق ياسر إبراهيم بتلك المواجهة، فيما يواصل الثنائي الشناوي و ديانج برنامجهما التأهيلي للعلاج من الإصابة بخلع في الكتف وخشونة الركبة.