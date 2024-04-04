الامارات | كلوب لن يشاهد مباراتي مانشستر سيتي وآرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليس لدى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أي خطط لمشاهدة مباراتي آرسنال ومانشستر سيتي، المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي، مع تقدم فريقه بفارق نقطتين في صدارة الترتيب مع تبقي تسع مباريات في أقرب السباقات تقارباً على اللقب منذ سنوات.

ويمكن لأي من منافسي ليفربول أن يحتل المركز الأول مؤقتاً بعد الانتصار اليوم، على الرغم من أن "الريدز" يمكنه بعد ذلك استعادة الصدارة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير، غداً الخميس.

وقال كلوب للصحافيين: "لم أكن أعلم حتى أن آرسنال والسيتي سيلعبان الليلة، أتوقع منهما الفوز دائماً، لذا لا يتعلق الأمر بذلك بل نحن بحاجة للحصول على نقاطنا، نحتاج للفوز بمبارياتنا، لذلك أنا لست مهتما بصراحة".

ويملك فريق كلوب 67 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يستضيف لوتون تاون، وبثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يستضيف أستون فيلا.