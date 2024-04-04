اخبار الرياضه

الامارات | كلوب لن يشاهد مباراتي مانشستر سيتي وآرسنال

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب لن يشاهد مباراتي مانشستر سيتي وآرسنال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليس لدى مدرب ، يورغن كلوب، أي خطط لمشاهدة مباراتي آرسنال ومانشستر سيتي، المنافسين على لقب ، مع تقدم فريقه بفارق نقطتين في صدارة الترتيب مع تبقي تسع مباريات في أقرب السباقات تقارباً على اللقب منذ سنوات.

ويمكن لأي من منافسي ليفربول أن يحتل المركز الأول مؤقتاً بعد الانتصار اليوم، على الرغم من أن "الريدز" يمكنه بعد ذلك استعادة الصدارة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير، غداً الخميس.

وقال كلوب للصحافيين: "لم أكن أعلم حتى أن آرسنال والسيتي سيلعبان الليلة، أتوقع منهما الفوز دائماً، لذا لا يتعلق الأمر بذلك بل نحن بحاجة للحصول على نقاطنا، نحتاج للفوز بمبارياتنا، لذلك أنا لست مهتما بصراحة".

ويملك فريق كلوب 67 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الذي يستضيف لوتون تاون، وبثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يستضيف أستون فيلا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا